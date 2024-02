Non lo vedono da settimane, i soccorritori entrano in casa: era partito per l'India a 80 anni (in segreto)

Da 15 giorni non risponde al telefono e nessuno lo vede in giro, al punto da credere che avesse bisogno di aiuto. Croce Gialla, 118, Vigili del fuoco e forze dell'ordine aprono la porta di casa, un appartamento in via Ascoli Piceno. Mistero svelato: non era ad Ancona, ma ad 80 anni aveva fatto le valigie ed era partito per l'India senza dire nulla a nessuno.

A nessuno, tranne a un vicino, che allertato dall'arrivo dei soccorritori ha spiegato la situazione. In casa era arrivato anche un parente, che nulla aveva saputo del viaggio.