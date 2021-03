Famiglia intossicata dal monossido di carbonio: padre morto, moglie e figlio in gravi condizioni

Giorgio Paladini, pensionato di 80 anni, è morto nel suo appartamento di via Cupramontana 12 ad Ancona per un'intossicazione da monossido di carbonio fuoriuscito, secondo una primissima ricostruzione, dalla caldaia di casa. Suo figlio Andrea, 51 anni, e la moglie Lucia, 73 anni, sono in gravi condizioni

Una tragedia immane. Intossicati dal monossido. Succede nel quartiere delle Grazie ad Ancona. Giorgio Paladini, pensionato di 80 anni, è morto nel suo appartamento di via Cupramontana 12, al secondo piano, per un'intossicazione da monossido di carbonio fuoriuscito, pare, dalla caldaia di casa.

Suo figlio Andrea, 51 anni, e la moglie Lucia, 73 anni, sono rimasti gravemente intossicati e sono stati trasportati all'ospedale regionale di Torrette in codice rosso e poi trasferiti in tarda serata al centro iperbarico di Ravenna. In casa con loro vive anche il cane, sopravvissuto. A lanciare l'allarme è stato Massimo Bazzano, amico e socio di Andrea nel progetto musicale Mastinasti Records. Non riusciva a contattarlo. "Non è da lui - racconta ad AnconaToday, ancora comprensibilmente sotto shock - ci sentiamo costantemente durante la giornata". L'ultimo messaggio verso mezzogiorno, poi più nessun contatto. Così, sollecitato anche da un'altra loro amica preoccupata, aveva deciso di prendere la macchina e di accertarsi che in casa stessero tutti bene. "Mi sono preoccupato - racconta Massimo - quando ho visto la sua macchina parcheggiata nella via ma tutte le luci dell'appartamento spente. Per me era quasi ovvio che fosse successo qualcosa. Lo zio di Andrea per fortuna aveva le chiavi di scorta. Così siamo entrati e abbiamo trovato Andrea in camera che faticava a respirare, la mamma sul divano del salotto svenuta e il papà steso a letto ormai senza vita".

Mentre lo zio di Andrea praticava il massaggio cardiaco a sua cognata, il 118 e la Croce Gialla sono accorsi immediatamente in via Cupramontana, ricostruisce Teodora Stefanelli su AnconaToday. Purtroppo al loro arrivo per l'anziano Giorgio Paladini non c'era più nulla da fare. Sul posto anche una Volante della polizia, i carabinieri e i Vigili del fuoco. Sarà ora la Procura a dover accertare le cause di questa tragedia e le eventuali responsabilità. Secondo quando riportato da Bazzano "ieri a casa loro erano venuti i tecnici della caldaia a controllare l'impianto. E' strano". Inoltre già dal giorno precedente madre e figlio avevano accusato dei sintomi di malessere. "Gli avevo consigliato di fare un tampone - commenta Massimo - visto che non si sentivano bene e avevano brividi di freddo e febbre. Ma non hanno avuto abbastanza tempo, purtroppo".