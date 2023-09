Scompare dalla spiaggia: si teme per la vita di Ubaldo Pomioli, ricerche a tappeto

Sono ore di angoscia per la famiglia di Ubaldo Pomioli, imprenditore di 58 anni di cui si sono perse le tracce dal tardo pomeriggio di ieri. L'uomo è il marito della titolare dello stabilimento balneare La Bussola, a Marcelli di Numana, poco più a sud di Ancona, nella zona del Conero. Ieri si trovava in spiaggia, in costume, quando se ne sono perse le tracce. Le ricerche sono iniziate immediatamente con una task force tra vigili del fuoco, Capitaneria di porto, carabinieri e 118, tutti attivati per poterlo ritrovare. Dalle prime luci dell'alba la zona è sorvolata anche da un elicottero.

Pomioli avrebbe fatto un bagno in mare anche se non c'è nessuno che lo avrebbe visto entrare in acqua. I suoi vestiti e il cellulare sono rimasti nello stabilimento. Fino alle 18.30 l'uomo è stato visto in spiaggia poi è scomparso. È stata la moglie, Anna Maria Marcelli, a dare l'allarme, preoccupata di non vederlo più. Si teme una tragedia. L'ipotesi è che Pomioli possa aver avuto un malore in acqua.

