Andrea morto a 14 per un incidente in canoa: "Fatale catena di errori nei soccorsi"

Una catena di errori da parte degli istruttori, ma anche dei soccorritori dei vigili del fuoco. Ci sarebbe questo secondo la procura di Genova dietro la morte a Chiavari, nel gennaio del 2023, di Andrea Demattei. Aveva 14 anni ed è rimasto a lungo nell'acqua gelida incastrato con la canoa tra pezzi di alberi portati dalla corrente durante un allenamento. Recuperato e portato a riva, è morto due giorni dopo all'ospedale Gaslini per i danni causati dalla grave ipotermia.

La procura ha chiuso le indagini e ha iscritto nel registro degli indagati 11 persone. Si tratta dei due istruttori della Shock Wave sport, la società sportiva a cui era iscritto il ragazzino, e nove vigili del fuoco intervenuti quel tragico giorno. Per il pubblico ministero c'è stata una catena di errori sia nella preparazione della sessione di allenamento sia nelle manovre di salvataggio. I due istruttori avrebbero visto i tronchi e la dotazione di sicurezza degli atleti non sarebbe stata idonea. I vigili del fuoco invece avrebbero disposto in ritardo l'intervento adottando manovre di salvataggio scorrette. Gli indagati hanno ora 20 giorni di tempo per chiedere di essere interrogati e chiarire le proprie posizioni.

"Rinnoviamo il sentimento di vicinanza alla famiglia del giovane Andrea Demattei - si legge in una nota del comando provinciale vigili del fuoco di Genova -. Dopo aver appreso la notizia del coinvolgimento di 9 vigili del fuoco nelle indagini sulla morte del ragazzo, il comando esprime fiducia incondizionata nell'operato della magistratura per l'accertamento di eventuali responsabilità dei soccorritori. Nel contempo, i vigili del fuoco continueranno a garantire la complessa e incessante opera di soccorso tecnico per la salvaguardia della popolazione genovese, dando il massimo come hanno sempre fatto".