Scompare da casa e viene trovato morto in un compattatore dei rifiuti

Ore d'ansia, poi la tragica scoperta. Il corpo di Andrea Ferrari è stato trovato all'interno di un comparatore dei rifiuti presso il deposito di una ditta di smaltimento nella zona industriale di Galatone (Lecce). L'uomo, un disoccupato di 43 anni, si era allontano dalla casa in cui viveva con la madre a Taviano la sera di Capodanno. La donna, preoccupata, si era rivolta alla caserma dei carabinieri perché non riusciva più a mettersi in contatto con il figlio e da lì erano partite le ricerche.

Il cadavere è stato in un Ecocentro lungo la provinciale 10 tra Galatone e Galatina. Lì i mezzi della ditta Galatea-Malerba come di consuetudine avevano trasportato il cassone che conteneva i rifiuti e gli scarti di cartone, prelevato nella mattinata dall'area di stoccaggio del parcheggio del supermercato Eurospin della zona di via Arene, nel quartiere del Lido San Giovanni di Gallipoli. Non si sa come e perché il 43enne possa essere finito nel cassone. Tra le ipotesi, ancora al vaglio degli inquirenti, c'è quella secondo cui Ferrari, in forte stato confusionale, possa essersi introdotto nel vano per la raccolta dei cartoni ed essersi addormentato lì.

Le ultime ricerche lo avevano individuato nella zona non lontana dallo stadio di Gallipoli e nei presi del supermercato della zona del Lido di San Giovanni. Indagano i carabinieri. Ulteriori indagini sono in corso e al vaglio della ricostruzione anche i filmati delle telecamere di sorveglianza del parcheggio del supermercato. Appena poche ore prima le forze dell'ordine e le squadre impegnate nelle ricerche avevano ritrovato l'auto di Ferrari, una Renault Clio grigia con la quale si era allontanato da casa intorno alle 22 del 1 gennaio, all'esterno del recinto del parcheggio del supermercato.