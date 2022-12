In bici per raggiungere gli amici, travolto e ucciso da un'auto pirata

Il corpo senza vita di Andrea Lodi Rizzini, 43 anni, è stato trovato intorno a mezzogiorno, il 25 dicembre, in un fossato: la sua bicicletta elettrica era stata recuperata dal padre qualche ora prima, con la ruota posteriore bucata. Secondo quanto ricostruito sarebbe sceso dalla due ruote per incamminarsi a piedi, ma sarebbe stato travolto da un mezzo pirata nel buio della notte. Il conducente del veicolo non si è fermato, ma i carabinieri sarebbero sulle sue tracce.

La tragedia nella notte di Natale: Andrea Lodi Rizzini era uscito di casa dalle 22, da Cogozzo di Viadana, dopo aver cenato con il padre: avrebbe dovuto raggiungere alcuni amici in un locale di Boretto, appena oltre il confine mantovano. Passata la notte, non era più rientrato. Il padre, preoccupato, la mattina del 25 è uscito a cercarlo. Percorrendo la strada che il figlio aveva fatto solo poche ore prima, ha trovato la bicicletta con una ruota forata. Nel frattempo erano già stati allertati i carabinieri, e avviate le ricerche: intorno a mezzogiorno il macabro ritrovamento.

La salma di Andrea Lodi Rizzini è stata trasferita in obitorio: martedì 27 dicembre sarà sottoposta ad autopsia, come disposto dalla pm Michela Gregorelli, che sta seguendo il caso. Attualmente senza lavoro, il 43enne in passato aveva lavorato come cuoco nel mondo della ristorazione: da ragazzo aveva frequentato l'istituto alberghiero di Salsomaggiore.