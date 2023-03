Bimbo di 8 mesi in ospedale per meningite: non è chiaro come possa essersi contagiato

Sono ore d'apprensione per la famiglia di Andrea P., il bambino di soli 8 mesi originario di Bono, in provincia di Sassari, che nella giornata di ieri, lunedì 20 marzo, è stato trasferito d'urgenza a bordo di un elicottero all'ospedale Bambin Gesù di Roma dopo essere stato colpito da meningite. L'infezione riscontrata nel piccolo, nato lo scorso 3 luglio, ha immediatamente fatto scattare la profilassi su tutti i contatti. Al momento, secondo quanto riportano i quotidiani locali, non sarebbero emersi altri casi, motivo per cui rimane da ancora da chiarire come il bimbo possa essere stato contagiato.

La storia di Andrea e il suo viaggio della speranza hanno provocato un'ondata di solidarietà, con decine di messaggi di rivolti al piccolo e ai suoi familiari, che in questo momento vivono giorni d'angoscia. Tra i primi a esprimere il proprio sostegno c'è stato il sindaco di Bono, Michele Solinas: "L’amministrazione comunale è vicina a Giuseppe, Silvia e alla piccola Giada in questo momento di grande apprensione per la salute del piccolo Andrea. Giunga a voi un forte e caloroso abbraccio".

Vicinanza e affetto, come quelli espressi da parrocchia di San Giorgio di Gavoi e di San Giorgio di Lodine, attraverso un post Facebook del parroco don Michele Casula: "Ci uniamo nella preghiera per il figlioletto del mister della Juniores del Taloro, il piccolo Andrea Pinna di 9 mesi, ricoverato al Bambin Gesù di Roma per una meningite". Un coro a cui si sono uniti decine di utenti e a cui si unisce anche la redazione di Today: "Forza Andrea, guarisci presto".