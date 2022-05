Andrea Murtas, il giocatore di rugby morto dopo un malore in casa

Un malore mentre si trovava nella sua abitazione di Almese, in provincia di Torino, è risultato fatale per Andrea Murtas, sportivo di 31 anni, conosciuto per la sua esperienza nelle squadre di rubgy del Torinese. Dal 2018 giocava per il Volvera dopo anni nel Rivoli e in altre società. Inutili i tentativi del vicino di casa di rianimarlo, il giovane è deceduto prima dell'arrivo dei sanitari. Lo piangono la sorella Erica, il papà Antonello, la mamma Lucia, Laura, la nonna, gli zii, i parenti e tanti amici. I suoi funerali saranno celebrati oggi, giovedì 26, alle 15.30 nella parrocchia di Sant’Anna a Drubiaglio di Avigliana. In occasione delle esequie, non vengono richiesti fiori, ma offerte a Casa Ugi, presso l’ospedale Regina Margherita di Torino.

La Volvera Rugby ASD ha voluto ricordare Andrea con un post sul profilo Facebook ufficiale, correlato da un'immagine che lo mostra durante un'azione di gioco: "Il rugby è pieno di retoriche, di metafore, per descrivere il nostro gioco. La vita e... anche la morte. Si potrebbe parlare di palloni passati; di rugbisti che non muoiono mai, ma le parole sono davvero difficili da trovare, per descrivere cosa si prova quando, ancora una volta, si perde troppo presto un amico. Un ragazzo. Un giovane uomo: Andrea Murtas, arrivato a Volvera dopo anni passati a giocare nelle giovanili dei club della bassa Val Susa, insieme a un nutrito gruppo di amici, tutti gialloneri, che ora lo piangono insieme a tutti noi dirigenti, allenatori, giovani compagni di squadra e tutti i membri della famiglia giallonera, che ricorderanno la sua stupenda voglia di vivere. Che gli è stata tolta troppo presto".

Un cordoglio espresso sui social anche dalla squadra di Rivoli: "Tutto il Rivoli Rugby si unisce alla famiglia nel cordoglio per la tragica perdita di Andrea Murtas. Ricorderemo per sempre il calore e la simpatia che portavi dentro e fuori dal campo".