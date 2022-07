Andrea Musiu: il giovane calciatore morto dopo una partita tra amici

Un giovane calciatore di 20 anni è morto a Cagliari dopo una partita di calcio con gli amici. Andrea Musiu si è accasciato a terra davanti ai compagni sul campo del Vecchio Borgo Sant'Elia e non si è più ripreso. I soccorsi del 118 si sono rivelati vani. Il ragazzo aveva militato nelle giovanili del Cagliari e nell'ultimo campionato aveva giocato con la Ferrini Cagliari, società dilettantistica dell'isola. In passato aveva giocato anche nel Quartu 2000, altro club noto nel Cagliaritano.

Per lui non c'è stato nulla da fare. Secondo i quotidiani locali alla fine del match è crollato a terra. Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118, ma ogni tentativo di salvare il giovane Andrea si sono rivelate vane. Chi lo conosceva descrive Musiu come un ragazzo gentile ed educato, oltre che come un calciatore molto apprezzato. "Il Cagliari Calcio piange la tragica scomparsa di Andrea Musiu, morto su un campo di calcio ad appena 20 anni. Tutto il Club, profondamente scosso dalla notizia, si stringe attorno alla famiglia e agli amici. Riposa in pace" si legge in un messaggio sui social convidiso dalla società rossoblù.