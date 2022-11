Un mal di testa improvviso mentre è alla guida: Andrea muore a 40 anni

Un forte mal di testa e la corsa in ospedale a Padova. Ma non c'è stato nulla da fare per Andrea Naliato, 40 anni, autotrasportatore residente ad Arre: Un'emorragia cerebrale non ha dato scampo a Andrea Naliato, 40 anni, autotrasportatore residente ad Arre. La famiglia - che ha autorizzato la donazione degli organi - lo ricorda oggi sulle pagine di cronaca locale. Giovane marito e padre di due bimbe, ha accusato un forte mal di testa mentre era alla guida del suo camion. Come ricorda la moglie era riuscito a tornare a casa ma nei giorni successivi aveva continuato ad accusare dolore alla testa. Avrebbe dovuto fare alcuni controlli medici ma non c'è stato il tempo.

Nel pomeriggio di mercoledì, mentre sembrava che le cose stessero migliorando, Silvia ha sentito il marito lamentarsi ad alta voce per un dolore lancinante alla testa. La donna ha capito la gravità della cosa ed ha allertato il Suem 118: i sanitari hanno caricato in ambulanza Naliato che è stato portato subito a Padova, ma i danni dell'emorragia cerebrale erano troppo gravi. "É successo tutto in pochi attimi" racconta la moglie che su Facebook si lascia andare a uno struggente ricordo di Andrea e di una storia d'amore lunga 12 anni. Grande lo sgomento a Conselve, paese natale di Andrea, dove vivono i genitori. Naliato, che stava preparando con i coetanei del paese la festa dei quarantenni, era una persona sana, dal fisico asciutto. Era anche donatore di sangue da tanti anni.