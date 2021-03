Andrea Palazzolo, l'uomo scomparso da 6 mesi e riconosciuto su ''Chi l'ha visto'': sparito a Torino, rintracciato in Salento

Dallo scorso settembre la famiglia e gli amici di Andrea Palazzolo, non avevano più sue notizie. Poi, dopo sei mesi, il colpo di scena dopo la messa in onda della trasmissione ''Chi l’ha visto'': scomparso dalla provincia di Torino, Andrea è stato rintracciato sul lungomare di Gallipoli, in provincia di Lecce. Il 36enne è stato rintracciato dagli agenti di polizia ed ha potuto finalmente riabbracciare i familiari,

Andrea Palazzolo riconosciuto su ''Chi l'ha visto''

La svolta decisiva è arrivata dopo una segnalazione giunta al commissariato, in cui una cittadina sosteneva di aver riconosciuto il volto del 36enne durante la trasmissione televisiva ''Chi l'ha visto'', specializzata nell’approfondimento dei casi che riguardano le persone scomparse. Dopo aver assistito all'appello fatto in tv, la donna ha segnalato la presenza dell'uomo a Gallipoli.

I genitori, avvisati dai redattori di ''Chi l’ha visto'' che nel frattempo aveva inviato un proprio giornalista per verificare la segnalazione, sono partiti da Torino e sono arrivati a Gallipoli, dove si sono rivolti al commissariato di polizia per avere un aiuto nelle ricerche.

Scomparso da 6 mesi: era stato derubato in Germania

Nel giro di poche ore, gli agenti hanno ritrovato il giovane seduto su una panchina del lungomare di Gallipoli e hanno immediatamente avvisato i genitori che, arrivati sul posto, hanno finalmente potuto riabbracciare il proprio figlio. Quest’ultimo, derubato dei propri documenti e telefono cellulare mentre era in Germania in un momento delicato della propria vita, aveva deciso di salire su vari treni senza raggiungere una meta precisa, fino all'approdo in Salento.