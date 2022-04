Incidente in scooter: è morto il noto avvocato Andrea Prosperi

Tragico incidente mortale a Roma. Il noto avvocato civilista Andrea Prosperi, 48 anni, è morto nello scontro tra il suo scooter e un'auto in zona Prati, poco prima delle 14 di giovedì.

Lo schianto è avvenuto in via Ruggero di Lauria, all'incrocio con via Caracciolo. L'avvocato Prosperi, che lascia tre figli, era in sella a un'Honda Sh 300, quando si è scontrato con la Bmw di una donna 55enne, che si è fermata per i soccorsi ed è stata poi accompagnata in ospedale. Prosperi, trasportato al Santo Spirito dal 118, è morto poco dopo. Sul posto i vigili urbani. Sono 45 i morti a Roma in incidenti stradali da inizio 2022.

Prosperi era stato sposato dal 2007 al 2009 con l’attrice Gloria Bellicchi, Miss Italia nel 1998.