Travolto da un camion cade e batte la testa: morto in Marocco ex calciatore

Dopo essere stato urtato da un camion finisce a terra e sbatte violentemente la testa. Così è morto martedì scorso in Marocco, Andrea Stocco, ex calciatore italiano di 44 anni. L'uomo, dopo aver militato nel Giorgione e nel Treville, si era trasferito nel 2008 nel paese nordafricano per aprire un'attività di carpenteria con il padre. Il tragico incidente, che ha sconvolto parenti ed amici di Treville e Resana in provincia di Treviso, è avvenuto il 22 febbraio scorso a Beni Mellai, città del Marocco situata al centro del paese. Un camion, forse a causa di un carico eccessivo, ha sbandato e urtato Andrea, sbattendolo a terra. Dopo due attacchi cardiaci l'uomo è morto a causa di una emorragia cerebrale. Del caso si sta occupando l'ambasciata italiana di Rabat.