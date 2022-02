La mamma va a svegliarlo, ma lo trova morto: Andrea aveva solo 23 anni

Tragedia a Pordenone dove un ragazzo di 23 anni, Andrea Vestri, è stato trovato morto dalla madre che era entrata in camera a mezzogiorno per svegliarlo. Il sostituto procuratore Andrea Del Missier ha disposto l'autopsia per stabilire le cause della morte. Il pm ha delegato la squadra Mobile della Polizia per condurre le indagini e capire come il giovane abbia trascorso la serata di giovedì, quella precedente al decesso.