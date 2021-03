Angela Petruzzelli: la giovane donna morta per covid insieme al papà Raffaele

Il dramma di una famiglia di Altamura, in provincia di Bari. Entrambi erano ricoverati in ospedale

Erano ricoverati per covid nei reparti di terapia intensiva di due ospedali diversi. Padre e figlia sono morti a distanza di poche ore. La comunità di Altamura, in provincia di Bari, piange due vittime della pandemia: Angela Petruzzelli di 45 anni e suo padre Raffaele, settantenne. La donna, madre di due figli adolescenti, era ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Dimiccoli di Barletta. L'aggravarsi della malattia l'aveva costretta a lasciare improvvisamente il suo lavoro in una ditta di trasporto merci. "Una donna fantastica, sempre disponibile, e una grande lavoratrice", sono le parole con cui la ricorda la cognata Angela Farella.

Il padre Raffaele, settantenne in pensione, era finito anche lui in rianimazione, ma all'ospedale della Murgia di Altamura. Un destino crudele alla fine li ha legati, portandoli via un giorno dopo lo zio di Angela. "Non si può morire per le negligenze dei superficiali a 45 anni, persone irresponsabili e incuranti della gravità della situazione. Angela non aveva nessuna patologia pregressa", ha commentato la cognata della donna.

Il dramma della famiglia Petruzzelli ha colpito l'intera cittadina nel barese. "Sono vicina a tutte le famiglie che vivono la sofferenza del covid. Rivolgo un pensiero ai nostri concittadini Raffaele e Angela, padre e figlia, altre due vite spezzate da questo virus che non perdona, e ai familiari affranti dal dolore. Non perdiamo la speranza di uscirne, guardiamo al futuro con fiducia e con coraggio, ma anche con responsabilità e attenzione", ha scritto su Facebook la sindaca di Altamura, Rosa Melodia.

"Oggi Altamura piange Angela e suo padre Raffaele, morti per covid in due ospedali diversi, a poche ore di distanza l'uno dall'altro - ha scritto la deputata del Movimento 5 stelle Angela Masi -. L'ennesima tragedia di questo sciagurato anno di pandemia. Altamura è una comunità unita e sono sicura che farà sentire il proprio calore e la propria vicinanza, anche in un momento così difficile. In questi giorni gli ospedali pugliesi stanno subendo una pressione fortissima e tutti i nostri territori sono in difficoltà: dobbiamo essere ancora più uniti e aiutarci gli uni con gli altri, nel pieno rispetto delle regole".