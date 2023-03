Travolta e uccisa da un'auto: la figlia era morta anni fa nello stesso modo

Angelina Taras, 88 anni, è morta investita da un'automobile questa mattina a Nuoro, in viale Repubblica. Era sulle strisce pedonali. Non ha avuto scampo. I soccorsi sono stati immediati ma inutili. L'uomo alla guida dell'Audi che l'ha travolta si è fermato, ed è stato sottoposto agli esami tossicologici e alle domande di rito da parte degli agenti della polizia.

Dramma nel dramma: come riporta l'Unione Sarda, la figlia di Angelina Taras, Cinzia Usai, era stata investita e uccisa sulla strada statale 131 Dcn in un incidente quattro anni fa. La donna, 51 anni, si era fermata per soccorrere altri automobilisti ed era stata investita e uccisa da un'auto in transito. Madre e figlia unite da un tragico destino.