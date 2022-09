Il suo scooter si scontra con un'auto: Angelo Cannuni muore in un incidente

Un tragico incidente è avvenuto ieri sera a Saponara, piccolo comune nel Messinese, all'incrocio tra via Kennedy e via Sciascia. A perdere la vita un giovane di soli 23 anni, Angelo Cannuni, originario di Spadafora, altro comune della zona. Il ragazzo viaggiava su uno scooter che si è scontrato con un'auto per cause ancora da accertare. Il 23enne avrebbe compiuto un volo di alcuni metri a causa dell'impatto. Un'altra vettura è rimasta coinvolta. Sul posto i carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione il ragazzo avrebbe impattato contro la Grande Punto precipitando poi in una scarpata che si trovava al lato della strada. Sul luogo dell'incidente sono arrivati i sanitari del 118 che hanno provato a rianimare il giovane, ma tutti i loro sforzi si sono rivelati vani.

(In basso una foto della giovane vittima tratta da Instagram)