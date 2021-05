Frontale con un'auto, la moto si spezza in due: centauro muore sul colpo

Un uomo di 63 anni, Angelo Carminati, ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto nella mattina di ieri, domenica 9 maggio, nella zona di Acquanegra sul Chiese, provincia di Mantova. Intorno alle ore 11, il 63enne residente ad Asola si è schiantato con la sua moto Ktm contro un'automobile che viaggiava nella corsia opposta, guidata da una donna di 73 anni residente a Fiesse, in provincia di Brescia.

L'impatto è stato molto violento ed è stato impossibile, purtroppo, evitare la tragedia: il centauro è stato sbalzato sul cofano e sul parabrezza prima di cadere rovinosamente a terra, sull'asfalto. Un volo di diversi metri che non gli ha lasciato scampo al 63enne, mentre la moto si è letteralmente spezzata in due. Nel tentativo di salvargli comunque la vita, sul posto si sono precipitati l'elisoccorso, decollato da Brescia, e un'ambulanza dei volontari di Porto Mantovano.

Doveva essere una domenica come tante, quella di una gita un moto: una delle prime di questo strano 2021, al secondo weekend in zona gialla. E invece una giornata come tante si è tramutata in una terribile tragedia. Carminati era molto conosciuto ad Asola, dove abitava: qui gestiva una stazione di servizio insieme al fratello. La salma è a disposizione della magistratura, in attesa che venga riconsegnata alla famiglia.