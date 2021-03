Angelo Marrone: il papà morto dopo un incidente mentre portava il figlio in ospedale

Angelo Marrone, il 31enne ricoverato dopo un incidente avvenuto nella notte di Capodanno, è morto all'ospedale Cardarelli di Napoli. Il giovane papà stava portando il figlio piccolo al pronto soccorso dopo un incidente domestico, quando perse il controllo della propria auto andandosi a schiantare contro quattro veicoli parcheggiati lungo il ciglio della strada.

Angelo Marrone morto dopo un incidente mentre portava il figlio in ospedale

Nel terribile impatto, avvenuto intorno alle 2 del mattino e forse causato dall'asfalto bagnato, rimasero feriti lievemente anche lo stesso bambino e la moglie dell'uomo, mentre Angelo Marrone che era alla guida aveva riportato lesioni molto più gravi. Il giovane venne ricoverato immediatamente all'ospedale Cardarelli in condizioni disperate. Ha lottato per diverse settimane prima di arrendersi.

Per lui la speranza sembrava essersi riaccesa il 21 gennaio scorso, quando si risvegliò dal coma. Erano stati i familiari a dare la buona notizia attraverso i social. Poche ore fa, invece, la doccia fredda. A tre mesi dall'incidente avvenuto in via Santa Maria a Cubito, nel quartiere di Chiaiano, stanotte il suo cuore ha smesso di battere: Angelo Marrone è morto per un arresto cardiaco.