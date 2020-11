Dato per morto dopo uno scambio di persona: Angelo Mastropietro non ce l'ha fatta

Morto due volte in pochi giorni e questa volta per davvero. Non ce l'ha fatta Angelo Mastropietro, l'anziano di Sora che nei giorni scorsi era stato dato per morto per uno scambio di persona. I familiari erano stati avvisati nella notte del decesso dell'anziano che però - si era poi scoperto - era ancora vivo e ricoverato al 'Santissima Trinità'.

I familiari, allertati per la dipartita dal congiunto, avevano contattato la ditta di onoranze funebri per la vestizione. E proprio dopo la preparazione funebre che i figli e la moglie si erano accorti dello scambio. La foto inviata dall'agenzia funebre non era quella del loro caro. Solo qualche giorno dopo tuttavia è arrivata la triste notizia. Le condzioni dell'anziano, 89 anni, si sono aggravate fino al decesso avvenuto nelle scorse ore.