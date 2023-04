Morto a 4 anni schiacciato dal cancello: 80mila euro alla famiglia

Angelo Quirino aveva solo 4 anni quando, nel 2017, è rimasto ucciso mentre giocava nella villetta che i genitori avevano affittato per le vacanze estive ad Anzio. Adesso, a distanza di anni, il tribunale di Velletri ha condannato il proprietario del villino in via dei Coralli. Il proprietario dell’immobile, un quarantasettenne residente ad Anzio, è stato riconosciuto colpevole dell’accusa di omicidio colposo e condannato con sospensione condizionale della pena. Dovrà anche pagare ottantamila euro di risarcimento danni ai familiari del bambino che si erano costituiti parte civile.

È l'agosto del 2017. La famiglia Quirino, che vive in Inghilterra, affitta per due settimane il villino con giardino in via dei Coralli. Il pomeriggio del 19 agosto Angelo gioca in giardino col fratello maggiore e un altro amichetto. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Anzio, mentre rincorre il pallone Angelo si avvicina al cancello scorrevole del peso di circa duecento chilogrammi che, forse sotto la pressione dei bambini stessi, esce all’improvviso dalla guida e schiaccia il piccolo. Il fratello e l’amichetto avvertono la mamma e la nonna che erano in casa. Arrivano anche i vicini di casa. Gli adulti riescono a liberare il bambino e nel frattempo arrivano i sanitari del 118 ma è troppo tardi.

Nel 2019 si apre il processo. Adesso la sentenza. Secondo i giudici, il cancello scorrevole della villetta era stato montato senza alcun dispositivo di protezione antiribaltamento. Una responsabilità attribuita al padrone di casa.