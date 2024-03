Trovato morto in un pozzo Aniello Ambrosio: era scomparso nel nulla da tre settimane

Fine delle speranze. E' stato trovato senza vita Aniello Ambrosio, di cui si erano perse le tracce 20 giorni fa. Gli appelli della moglie e dei suoi familiari erano stati rilanciati nei giorni scorsi anche dalla popolare trasmissione tv "Chi l'ha visto?", e anche sui social network avevano avuto ampio spazio.

Il corpo senza vita del pensionato 71enne è stato trovato nel pomeriggio di mercoledì 13 marzo in fondo a un pozzo in una zona isolata, in aperta campagna, poco lontano da San Giuseppe Vesuviano, la sua città.

Il cadavere di Aniello Ambrosio è stato riconosciuto dai suoi cari, nonostante l'avanzato stato di decomposizione, per via degli abiti che indossava. Si era allontanato il 20 febbraio senza portare con sé denaro o telefonino.

L'ipotesi principale è il gesto volontario.