Si schianta in auto contro un impianto Gpl: morto a 24 anni

Lo schianto è stato violentissimo. Incidente stradale mortale a Bellizzi, in provincia di Salerno. A perdere la vita un 24enne di Montecorvino Rovella, Aniello Cavallo, alla guida della propria auto in via delle Industrie. Il ragazzo ha perso il controllo della vettura, per cause ancora da accertare, finendo contro il muro di recinzione di un terreno. Il mezzo ha poi concluso la sua corsa schiantandosi contro l'impianto Gpl della stessa abitazione. Il 24enne è deceduto sul colpo.

Sul posto i vigili del fuoco di Salerno ed i carabinieri della compagnia di Battipaglia ed i volontari del 118, che hanno potuto soltanto constatare il decesso. Ignoti i motivi che hanno portato il ragazzo a perdere il controllo del veicolo. I vigili del fuoco, inoltre, hanno provvedotuo a mettere in sicurezza l'area intercettando la perdita di Gpl.

Il sindaco di Montecorvino Rovella, Martino D'Onofrio, ha inviato un commosso messaggio di cordoglio alla famiglia: "È una tragedia che ci lascia attoniti, ancor di più perché ad essere spezzata è stata la vita di un ragazzo di 24 anni. Alla famiglia il cordoglio mio e di tutta la comunità". Anche il sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpe, si stringe ai familiari della vittima: "Perdere la vita a 24 anni per un incidente è una beffa del destino. Siamo profondamente addolorati, ci stringiamo al dolore e al cordoglio dei genitori di Aniello e ai suoi cari. Che la terra gli sia lieve. Siamo al fianco della comunità di Montecorvino". Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'Incidente.