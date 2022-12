Anisa Mahmic, morta a 18 anni dopo essere stata dimessa dall'ospedale

Negli ultimi giorni aveva detto di non sentirsi bene. Per sicurezza, aveva pensato di rivolgersi all’ospedale, dove non hanno trovato nulla di rilevante e le hanno detto che poteva tornare a casa in tranquillità. Ma dopo poco Anisa Mahmic è morta. Aveva compiuto 18 anni lo scorso 4 dicembre.

La tragedia è avvenuta in provincia di Gorizia. La giovane, di origini bosniache, viveva nel piccolo Comune di Ronchi dei Legionari. È mota dopo essere stata dimessa dal Pronto soccorso dell’ospedale di San Polo di Monfalcone. La giovane nei giorni scorsi aveva accusato un malore e si era rivolta al Pronto soccorso, dove però gli esami non avevano riscontrato nulla di particolare. Così i medici l’avevano dimessa e lei era tornata a casa.

Proprio nel suo appartamento ha avuto un secondo malore e si è accasciata a terra. In casa c’era la madre, che ha subito dato l’allarme ai soccorritori, intervenuti sul posto. Hanno provato a rianimarla ma per Anisa non c’è stato nulla da fare. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 18enne.

Anisa Mahmic studiava a Gorizia per diventare una parrucchiera. La morte della giovane ha gettato nel lutto tutta la comunità della cittadina friulana. “Anisa, anima gentile – scrivono i ragazzi dello IAL, l'istituto frequentato dalla 18enne, in un post su Facebook – che vedeva il bello in ogni persona, dolce solare che sdrammatizzava i momenti più brutti”. La data dei funerali non è stata ancora fissata anche perché il corpo è a disposizione della Procura, che ha disposto l’autopsia sul cadavere.