Trovata morta Anita Pinchetti: si era persa cercando funghi

E' stata trovata senza vita la donna di 47 anni Lecco, che da giorni risultava dispersa nei boschi di Premana (Lecco), in Valvarrone, dove si era avventurata in cerca di funghi il 22 settembre.

Fine delle speranze. E' stata trovata morta Anita Pinchetti, la donna di 47 anni Lecco, che da giorni risultava dispersa nei boschi di Premana (Lecco), in Valvarrone, dove si era avventurata in cerca di funghi il 22 settembre scorso.

Trovata morta Anita Pinchetti

Le operazioni di ricerca che hanno visto mobilitato personale Vigili del fuoco Saf, specializzato per il soccorso in ambienti impervi e ricerca in forra e volontari del Soccorso Alpino, erano riprese questa mattina.

La salma era in un canalone all'Alpe Vegessa e le operazioni di recupero sono ancora in corso. Anita Pinchetti era molto conosciuta nel rione di Bonacina di Lecco per il suo impegno in parrocchia e della sua famiglia nel mondo del volontariato. La donna lascia il marito e una figlia di 19 anni.