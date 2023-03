Violento frontale tra auto e moto: Anna muore a 19 anni mentre va a scuola

Lo zaino in spalla, in sella alla sua moto 125 stava raggiungendo l'istituto tecnico statale Cesare Battisti di Salò, come ogni mattina. Ma a scuola Anna Bertoni non è mai arrivata e il suo banco resterà per sempre vuoto. I sogni e i progetti della giovane - aveva compiuto 19 anni a febbraio - si sono infranti poco prima delle 8 di oggi, mercoledì 22 marzo, sull'asfalto di via Preone a San Felice del Benaco, a poca distanza dalla casa dove abitava con i genitori.

Fatale l'impatto frontale con una Jeep che viaggiava sull'opposta corsia di marcia. Nonostante l'intervento del personale sanitario, per la 19enne non c'è stato niente da fare ed è morta sul luogo dell'incidente. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia stradale di Salò, intervenuta assieme ai carabinieri (si sono occupati della viabilità), alle ambulanze del gruppo Volontari del Garda e dell'Anc Valle del Chiese, all'eliambulanza e ai vigili del fuoco. Stando a una primissima ricostruzione, pare che la due ruote stesse effettuando un sorpasso: la 40enne al volante della Jeep avrebbe disperatamente provato a schivarla, ma lo scontro sarebbe stato inevitabile.

Nella carambola è rimasta coinvolta anche una minicar guidata da una 18enne. Per lei, come per la 40enne e la figlioletta di 4 anni a bordo della Jeep, un forte shock ma pare nulla di grave. Tutte e tre sono state accompagnate in ospedale, a Gavardo, per gli accertamenti del caso e ricoverate in un codice verde. La drammatica notizia dell'incidente si è diffusa rapidamente a San Felice del Benaco, dove la povera Anna è cresciuta, come tra le aule dell'Its Battisti di Salò che frequentava da 5 anni.