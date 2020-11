Anna Conelli: la maestra morta per coronavirus pochi giorni dopo suo padre

Ha lottato con il coronavirus, ma non ce l'ha fatta. Anna Conelli, di 47 anni, docente presso l'istituto comprensivo "Leonida Montanari" di Rocca di Papa in provincia di Roma, è morta dopo aver contratto l'infezione alla fine di ottobre. La maestra, originaria di Trentola Ducenta in provincia di Caserta, lavorava come insegnante di ruolo nel plesso "Il Giardino degli Ulivi".

Il padre della donna, Angelo Conelli di 80 anni, era deceduto pochi giorni fa a Trentola Ducenta, anche lui a causa del coronavirus. "Un uomo di un altro stampo", dice di lui chi lo conosceva. Un uomo che viveva "per il lavoro e la famiglia" con le tante attenzioni che l'amore di un padre dà ad una figlia. Due anni fa Anna era entrata di ruolo nella scuola e la sua destinazione era stata Rocca di Papa. Amava il suo lavoro e la recitazione. A fine ottobre anche lei era risultata positiva e la situazione si è aggravata ben presto fino al decesso, pochi giorni dopo suo padre.

Il comune di Rocca di Papa ha esposto le bandiere a mezz'asta in segno di lutto. Questo il messaggio di cordoglio che compare sulla pagina facebook del comune in provincia di Roma: "Anna Conelli, di 47 anni, docente presso l’Istituto Comprensivo “Leonida Montanari” di Rocca di Papa, si è spenta ieri dopo aver contratto il Covid. Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale e la Città di Rocca di Papa si stringono attorno al dolore della sua famiglia e di tutti i suoi cari, ricordando Anna come punto di riferimento per i suoi piccoli alunni e per l'intero corpo docenti dell'Istituto".