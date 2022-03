Travolta da un cancello mentre lavora: muore dopo una settimana

Non ce l'ha fatta Anna Grandi, la donna di 40 anni che la scorsa settimana era rimasta gravemente ferita in un incidente sul lavoro avvenuto nell'azienda di famiglia, la Grandi Legnami di Candiolo, in provincia di Torino. La tragedia è avvenuta lunedì 21 febbraio: la 40enne è stata travolta da un cancello scardinato dal forte vento.

Il decesso è invece avvenuto ieri, lunedì 28 febbraio, all'ospedale Molinette di Torino, dove era ricoverata da quel giorno. Inutili tutti gli interventi per salvarla. I familiari hanno dato l'assenso alla donazione di organi e tessuti.