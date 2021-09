Donna trovata morta in casa: sul corpo i segni di diverse coltellate

Giallo a Bari, dove il cadavere di un'anziana di 81 anni è stato rivenuto in un'abitazione nel quartiere Carrassi. Secondo i primi rilievi, sul cadavere della donna, Anna Lucia Lupelli, vi sarebbero i segni di numerose coltellate. Il corpo era nella cucina dell'appartamento in cui Lupelli viveva da sola, al piano interrato di un edificio in via Gabrieli.

Sul posto sono giunti gli agenti della Squadra Mobile e il pm Claudio Pinto della Procura di Bari che coordina le indagini. Gli inquirenti ipotizzano un omicidio volontario, forse dopo una rapina finita male.

Nelle prossime ore sarà effettuato un primo esame esterno del cadavere a cura del medico legale Francesco Introna.