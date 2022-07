La ragazza morta in un incidente la notte del suo compleanno

Dramma a Piazzolla di Nola, in provincia di Napoli, per la morte prematura di Anna Maria Cortile. La donna, 31 anni, è rimasta vittima di un tragico incidente stradale che l'ha portata via nella notte del suo compleanno. Nelle prime ore dell'alba di ieri, la giovane era alla guida della sua auto in via Cimitero a Saviano quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della vettura ed è andata a sbattere contro un palo.

Anna Maria Cortile morta in un incidente stradale

I soccorsi sono stati immediati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i primi rilievi del caso e una squadra del 118 che ha trasportato la giovane all'ospedale "Santa Maria della Pietà" di Nola. Tutto inutile, però: le ferite erano troppo gravi e Anna Maria non ce l'ha fatta. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha disposto l'autopsia.