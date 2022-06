L'annuncio del ristoratore che non trova personale: "Decidete voi stipendio e orari"

Il lavoro c'è, ma viene rifiutato. Nessuno accetta impieghi come cameriere o in cucina, almeno secondo quanto denunciano i ristoratori. Dalla Puglia arriva la provocazione del titolare di un locale: "Cerco personale. Lo stipendio lo decidete voi, il giorno libero e gli orari anche". La trovata è di Pierluigi Lucino, imprenditore salentino di 40 anni, titolare del Riviera Bar Bistrot a Porto Cesareo.

Il locale di Lucino si trova a pochi passi dal mare. Offre un minimo di 1200 euro netti, che salgono a 1500-1600 per i pizzaioli. Ma nonostante la paga, il personale non si trova. Un problema concreto che si è tradotto intanto nel limite delle cento pizze a serata. Il personale di sala non può prendere alte comande superata questa soglia perché altrimenti la cucina andrebbe in tilt. Il post provocatorio di Lucina sembra però non avere innescato l'effetto sperato. Ancora nessun candidato.

La provocazione che arriva dalla Puglia arriva sul solco di una polemica che monta da settimane. Molti ristoratori ben noti, come lo chef La Mantia o Alessandro Borghese, hanno sollevato il tema della mancanza di personale. Secondo i dati diffusi dal ministero del Turismo, nel comparto i posti vacanti sarebbero "tra i 250 mila e 350 mila". Chi offre lavoro lamenta la mancanza di volontà di chi cerca occupazione ma poi rifiuta gli incarichi, mentre sul fronte opposto i lavoratori denunciano condizioni disumane: orari troppo lunghi, paghe da fame e una precarietà che ha il sapore dello sfruttamento. Un divario tra domanda e offerta che rischia di mandare in crisi in sistema ricettivo nel periodo più intenso dell'anno.