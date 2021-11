Trattoria cerca personale ma vuole "solo italiani": l'annuncio scatena la polemica

"La trattaria XXX cerca aiuto cucina, tutto fare. (Solo italiani)". Questo l'annuncio originale pubblicato da una trattoria a Rimini sui social, alla ricerca di personale da inserire nella sua squadra con una "precisazione" palesemente discriminatoria. Ad accorgersene sono stati per primi gli utenti che hanno commentato il post. I gestori del locale, visto il tenore dei commenti, devono essersi evidentemente resi conto del passo falso e hanno ripubblicato l'annuncio, stavolta eliminando il riferimento alla nazionalità dei futuri lavoratori. Ma ormai, come si dice, il danno è fatto. La Cgil è intervenuta sulla vicenda, usando parole molto per stigmatizzare l'episodio.

"Questo a dimostrazione che la mentalità xenofoba di qualche singolo individuo non è generalizzabile", ha tuonato il sindacato. "Scrivere 'solo italiani', a parte il giudizio negativo sociale e umano che scaturisce in chi legge, contravviene a talmente tanti articoli di legge, direttive internazionali e nazionali, circolari attuative da riempire interi volumi fino a giungere alla Costituzione Italiana".

"Fortunatamente - ha aggiunto la Cgil - la nostra comunità nazionale ed europea si fonda su principi, valori e leggi che ci pongono, almeno a livello giuridico, al riparo dalle discriminazioni sebbene permangano sacche di anacronistica resistenza xenofoba, razzista e in molti casi anche sessista che costringono a dover ribadire concetti fondamentali per un Paese che si consideri civile. Infine, questo post pubblicato dalla trattoria in questione su FB apre anche uno squarcio sul modo approssimativo e fuori dalle regole in cui nel nostro territorio tante imprese procedono nella ricerca del personale, vedi le infinite polemiche sorte nell’estate appena trascorsa sui lavoratori che non si trovano".