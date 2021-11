E' morta la giovane mamma risultata positiva al Covid durante la gravidanza

Non c'è stato nulla da fare: è morta Antonietta Delli Santi, la giovane mamma di Montano Antilia (Salerno) risultata contagiata dal coronavirus mentre era in attesa della sua seconda bambina: la piccola Sharon era deceduta pochi giorni dopo essere venuta alla luce. Ieri ha smesso di battere anche il cuore della madre. Due settimane fa, dopo circa due mesi e mezzo di positività, la donna si era negativizzata rispetto all'infezione da Covid-19, ma le sue condizioni erano sempre rimaste molto gravi. Poi nelle scorse ore la drammatica notizia.

Il sindaco-medico di Montano Antilia, Luciano Trivelli, ha condiviso ieri sui social il tragico aggiornamento e il dolore di tutta la comunità. "Un momento tragico, un momento toccante, un momento pregnante carico di notevoli contenuti emotivi, un momento che non sarebbe mai dovuto giungere - ha detto il sindaco - Tutta la Comunità Montanese unitamente al Cilento intero, segnati da profondo e sentitissimo dolore si stringono intorno a voi. Un figlio che non vedrà mai più colei che lo ha generato, un marito che non vedrà più la sua adorata moglie, mamma Carmelina e papà Giovanni che non rivedranno più la loro amatissima figlia, noi tutti che non incontreremo più il tuo dolcissimo sorriso. Antonietta ha intrapreso un viaggio verso il Paradiso, lì dove incontrerà altri angeli in questa ancor più cupa serata di novembre", ha aggiunto il primo cittadino.