"Carabinieri, ho ucciso mia moglie"

Ha ucciso la moglie, poi ha avvertito i carabinieri recandosi in caserma a piedi, confessando l'omicidio. È successo questa mattina ad Avellino. "Ho ucciso mia moglie", ha riferito l'anziano - Gerardo Limongiello di 85 anni - agli agenti in servizio al comando provinciale dei carabinieri di Avellino. I militari si sono subito recati sul luogo, un appartamento al terzo piano di un condominio in via Iannaccone, dove hanno trovato il corpo senza vita della donna, Antonietta Ficuciello di 83 anni.

Secondo un primissimo esame, la donna sarebbe morta per soffocamento. I carabinieri stanno eseguendo le indagini necessarie per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Il magistrato di turno, Vincenzo Russo, coordina le indagini sul delitto. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del Reparto investigazioni scientifiche e il medico legale.

Le immagini sul posto/Video Vinicio Marchetti AvellinoToday