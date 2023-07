Precipita nel vuoto al cimitero e muore

Drammatico incidente sul lavoro al cimitero comunale di Aragona (Agrigento). Un operaio di 69 anni, Antonino Burgio, di Raffadali, è morto dopo essere caduto da un ponteggio, da un'altezza di circa 4 metri. Stava lavorando al recupero di una cappella funebre quando, non è ancora chiaro cosa sia effettivamente accaduto, ha perso l'equilibrio ed è precipitato rovinosamente al suolo.

Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e pure l'elisoccorso, ma quando il velivolo è atterrato per il sessantanovenne non c'era ormai più nulla da fare. Al cimitero di Aragona sono giunti i carabinieri della stazione cittadina, e il pm di turno. Ancora da accertare per conto di chi l'uomo fosse all'opera e se tutto fosse in regola.

