Tonino Currò ucciso da una bomba carta allo stadio, condannato anche il Viminale

Anche il ministero dell'Interno è responsabile per l'uccisione di Tonino Currò, il tifoso messinese morto dopo essere stato colpito da una bomba carta mentre era allo stadio il 17 giugno del 2001. Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Messina, condannando il Viminale a risarcire la famiglia del ragazzo.

È il 17 giugno del 2001. Allo stadio Celeste si gioca il derby Messina-Catania, gara di play off. Dalla curva ospiti viene lanciata una bomba carta. Tonino Currò, 24 anni, viene colpito alla testa. Viene portato in ospedale, dove muore il 2 luglio successivo.

Nel 2019, in primo grado, i giudici condannano la Lega Calcio, il Comune di Messina e la società sportiva al risarcimento danni a favore dei familiari di Currò. Si stabilisce che la barriera costruita era inefficace: non è servita a proteggere il ragazzo che era sugli spalti dall'altra parte dello stadio.

La Corte d’Appello di Messina ha fatto un passo in più: ha confermato le condanne di primo grado ma riconoscendo anche un ruolo al ministero dell’Interno. "Affermare che in occasione di una gara calcistica, 2001 il cui clima di tensione e ostilità fra le contrapposte tifoserie era stato ampiamente preannunciato, la morte di uno spettatore costituisca un fatto quasi inevitabile, un caso fortuito, non può essere condiviso in un ordinamento in cui la persona e la sua tutela costituiscono valori supremi su cui si fonda la Costituzione italiana e che appresta le dovute misure preventive e repressive delle condotte di detenzione di armi o materiale esplodente che possono mettere a rischio quella tutela".