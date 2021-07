Antonio Circelli, il pensionato morto dopo essere caduto in un pozzo per salvare il suo cane

Il cadavere di un pensionato di 78 anni è stato ritrovato in un pozzo tra le campagne di Montelfacone di Valforte, in provincia di Benevento. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo sarebbe deceduto cadendo nel pozzo nel tentativo di salvare uno dei suoi amati cani di caccia. Antonio Circelli, questo il nome della vittima, originario di San Bartolomeo di Galdo, era uscito per andare in campagna con i cani. Amante della caccia, Circelli era molto legato ai suoi cani, tutti segugi. Non vedendolo rincasare nel pomeriggio, da quando cioè si era allontanato da casa in macchina, la famiglia ha dato l'allarme. Le ricerche sono iniziate a tarda sera e dopo alcune ore Circelli e il suo cane sono stati trovati senza vita in fondo al pozzo, in località Vallebona.

Antonio Circelli era molto conosciuto in paese, dove per anni aveva esercitato la professione di artigiano del ferro. Il sindaco di San Bartolomeo in Galdo, Carmine Agostinelli, nell'esprimere la vicinanza della intera comunità e ai familiari, ha detto: "Con la tragica scomparsa di Antonio se ne va un pezzo di storia del nostro paese. Antonio amava la caccia ed i suoi cinque cani di razza segugio coi quali praticava il suo passatempo preferito. Li trattava come fossero dei figli. Tant'è che non poche erano le attenzioni che gli dedicava". Antonio Circelli, ha aggiunto il sindaco, "era un bravo e conosciuto artigiano del ferro, un'arte tramandata ai suoi due figli che vivono e lavorano qui".