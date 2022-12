Infarto mentre gioca a padel, morto avvocato di 38 anni

Il malore mentre è sul campo di padel e la corsa in ospedale purtroppo inutile. Un avvocato di 38 anni, Antonio Civiletti, è morto ieri a Giugliano (Napoli). Il professionista, noto nella cittadina, è stato stroncato da un infarto mentre giocava. Gli amici lo hanno visto accasciarsi al suolo e hanno chiamato i soccorsi. Civiletti è stato trasportato d'urgenza in ospedale Sangiuliano, ma non c'è stato nulla da fare.