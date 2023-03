Spaccano i finestrini dell'auto e rubano i vestiti del senatore

Amara sorpresa per il senatore Udc Antonio De Poli che lunedì a Padova ha trovato i finestrini della sua Alfa Romeo Stelvio rotti. Qualcuno li ha spaccati per rubare i vestiti lasciati all'interno dell'auto. Il furto è avvenuto di sera in via Medici.

Il senatore ha presentato denuncia alla questura di Roma dove è poi andato per lavoro. Le indagini saranno ora portate avanti dalla polizia di Padova, che ha acquisito le immagini del circuito di videosorveglianza presente nella zona.

"Erano da poco passate le 21 quando ho lasciato l’auto in sosta in una laterale di via Bronzetti, via Medici. Ero appena stato a una riunione di lavoro poco distante, quindi sono andato a mangiare un boccone in un ristorante della zona. Al mio ritorno, sarà stato intorno alle 22.15, ho capito subito che qualcosa non andava. Il finestrino posteriore dell’auto era stato sfondato e le portiere erano spalancate, chiaramente aperte dall’interno. Si è trattato di un furto facile, da manuale", il racconto del senatore De Poli alla stampa locale.

Fortunatamente i ladri hanno portato via dei capi d'abbigliamento ma non una valigia con documenti di lavoro e altro materiale informatico.