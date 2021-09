Incidente in moto: consigliere comunale muore dopo 4 giorni d'agonia

Lutto nel piccolo paese di Cevo, in provincia di Brescia: il consigliere comunale Antonio Elia Scolari, da tutti chiamato ''Tone'', è morto in ospedale dopo quattro giorni di agonia. Il 68enne era rimasto vittima di un drammatico incidente sabato pomeriggio lungo la strada per il Passo Gavia, a Sant'Apollonia di Ponte di Legno.

Era in sella alla sua moto Guzzi quando si è scontrato con la Ducati di un 30enne bergamasco - A.L. le sue iniziali che saliva verso il Passo, mentre Scolari scendeva. Solo lievi ferite per il giovane, mentre il 68enne ha subito perso conoscenza. Rianimato a lungo, intubato e stabilizzato è stato poi trasferito in elicottero al Civile, dove è stato ricoverato in codice rosso.

Qui è rimasto per qualche giorno aggrappato alla vita, fino a mercoledì quando si è dovuto arrendere: troppo gravi le ferite riportate nell'incidente. Come detto, Scolari era consigliere comunale, ma anche volontario e organizzatore del gruppo Alpini e della Protezione Civile. Non è ancora stata comunicata la data dei funerali: lo piangono la moglie Giusy e i figli Manuel e Lorena.

Anche l'amministrazione comunale di Cevo si unisce al cordoglio: ''Dobbiamo comunicare la triste notizia della morte del nostro consigliere comunale Antonio Elia Scolari - si legge in una breve nota - Ci uniamo al dolore della moglie Giusy, al figlio Manuel (dipendente comunale), alla figlia Lorena e a tutti i familiari''.