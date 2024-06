Trovato morto nel bagno di casa, spunta l'ipotesi dell'aggressione

Non sarebbe stato un malore improvviso a stroncare il 62enne trovato cadavere lo scorso 9 giugno nella sua casa di Fondi, in provincia di Latina. L'uomo potrebbe essere morto per le conseguenze di un'aggressione subita nei giorni precedenti. Ad aprire nuovi scenari investigativi per quello che sembrava un incidente domestico o un malore è stato il parere del medico legale che ha eseguito l'autopsia. Adesso si amplia lo spettro delle indagini.

È il 9 giugno quando Antonio Grossi viene trovato morto in casa. A dare l'allarme è il fratello. È lui ha chiamare i carabinieri dicendo di averlo trovato senza vita per terra all'interno della stanza da bagno tra la doccia e il water.

Col 118, che può solo accertare il decesso, arrivano i carabinieri e scattano le indagini. L'autopsia ha fatto emergere concreti elementi per ricondurre il decesso a un'aggressione subita nei giorni precedenti. Continua quindi il lavoro degli inquirenti per ricostruire gli ultimi giorni di vita di Grosso. La settimana prima della sua morte da quanto si apprende era andato al pronto soccorso, spiegando ai medici di essere caduto da un albero ed era stato sottoposto ad accertamenti ma aveva rifiutato il ricovero. Si dovrà accertare se è andata realmente così e se le lesioni trovate sul corpo sono compatibili anche con l'ipotetica caduta.