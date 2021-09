Si sporge dal balcone al primo piano, cade a terra e muore

Si sarebbe sporto troppo dal balcone, fino a perdere l'equilibrio e cadere a terra. E, nonostante l'altezza non sia considerevole (il balcone in questione è al primo piano), Antonio Licenziato, pensionato di 79 anni, è morto praticamente sul colpo. La tragedia è avvenuta poco prima delle nove del mattino a Salice Salentino, in provincia di Lecce, alla periferia del paese.

Dramma a Salice Salentino: a dare l'allarme sono stati i passanti

La moglie del pensionato era in casa quando si è verificato l'incidente e forse non è accorta subito di quanto accaduto. Sono stati alcuni passanti a richiedere il soccorso del 118, ma l'anziano era già esanime e situazione è apparsa subito critica. Quando l'ambulanza è arrivata sul posto, era ormai chiaro come non vi fosse più nulla da fare.

Sul posto, per effettuare gli accertamenti, sono intervenuti i carabinieri della stazione locale. Una delle ipotesi è che l'uomo possa essersi sporto per cercare di capire se fosse stata ritirata la spazzatura depositata nei mastelli sotto casa. Sembra che la sua fosse un'abitudine consolidata. In ogni caso, forse anche a causa di qualche sofferenza dovuta all'età, non avrebbe avuto la prontezza e la forza di ritirarsi una volta sportosi in eccesso.