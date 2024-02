Antonio Malesani è il runner senza documenti investito e ucciso

Dopo ore di incertezze, ha un nome e un cognome il runner investito e ucciso ieri a Bra, in provincia di Cuneo. È Antonio Malesani, operaio, celibe, 58 anni.

Era uscito per fare jogging, senza documenti, quando è stato investito da un'auto in strada Cà del Bosco, la via ai margini dell'abitato che conduce al santuario di Madonna dei Fiori. L'automobilista che lo ha investito ha subito allertato i soccorsi: il 58enne è deceduto in serata dopo il ricovero all'ospedale di Verduno.

La difficoltà iniziale nel trovare informazioni aveva spinto i carabinieri a diffondere pubblicamente un appello per giungere all'identificazione della vittima. A presentarsi in caserma per il riconoscimento è stato il fratello.