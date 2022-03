Precipita per 200 metri sul Terminillo: muore a 42 anni

Antonio Muredda, 42 anni, osteopata di Roma, è morto domenica pomeriggio in un incidente in montagna. La tragica caduta sul Monte Terminillo, a Rieti. L'uomo stava passeggiando con un amico quando, per cause ancora da accertare, ha perso l'equilibrio ed è precipitato per 200 metri tra le rocce in un crepaccio nei dintorni della cresta del Monte Elefante, nel territorio del Comune di Micigliano.

Il compagno di escursione ha lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco del comando provinciale di Rieti e gli uomini del soccorso alpino, che hanno recuperato il corpo, con una operazione resa difficoltosa dal luogo impervio, tanto da chiedere il supporto di un elicottero decollato dall'aeroporto di Ciampino; hanno partecipato dai primi momenti anche i militari della Guardia di Finanza e agenti della polizia dei comandi di Rieti.

La Procura di Rieti ha aperto un'inchiesta, disponendo l'autopsia sulla salma di Muredda trasportata all'ospedale San Camillo De Lellis di Rieti.