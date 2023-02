Tragico frontale con un tir: muore il noto avvocato Antonio Passino

Antonio Passino è morto sul posto per le gravi ferite riportate nel frontale. L'elisoccorso che era decollato da Alghero ha invertito la rotta quando i soccorritori sono stati informati che non c'era ormai più nulla da fare. L'automobilista di 61 anni, noto e affermato avvocato sassarese, è morto ieri pomeriggio nell'incidente stradale che si è verificato sulla statale che collega Sassari con Olbia, all'altezza dell'area di servizio 59, nel tratto a due sole corsie di marcia, poco prima del bivio per Tula. Una strada con cantieri "infiniti", da anni. Ma l'incidente si è verificato in un tratto rettilineo con buona visuale.

Secondo i primi riscontri della polizia stradale la vittima era alla guida della sua auto, una Nissan Qashqai, e si è scontrato con un autoarticolato dopo aver invaso la corsia di marcia opposta. Forse un malore, forse un attimo di disattenzione. L'autista del mezzo pesante ha provato in tutti i modi a evitare l'impatto, ma è stato impossibile farlo. Lo schianto è stato frontale e violentissimo. Il mezzo pesante è finito in una cunetta a bordo strada. Sul posto anche i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri della compagnia di Ozieri.