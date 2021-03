Antonio Volpe, l'uomo ucciso in strada con diversi colpi di pistola

La vittima stava passeggiando nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli, quando è stato raggiunto dagli spari: per lui non c'è stato nulla da fare

Non ce l'ha fatta Antonio Volpe, l'uomo di 77 anni raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco mentre si trovava in via Leopardi, nel quartiere Fuorigrotta, nella periferia Ovest di Napoli.

Il 77enne è stato ferito intorno alle ore 19.30 di oggi, lunedì 15 marzo, mentre percorreva a piedi la via, nota per i diversi negozi.

Le condizioni dell'uomo sono apparse subito molto gravi: il 77enne è deceduto sul posto. Una pattuglia dei carabinieri ha effettuato i primi rilievi sul posto.

Al momento degli spari i negozi erano aperti e c'era molta gente in strada. I boati dei colpi hanno causato un fuggi fuggi generale. Sull'accaduto indagano i Carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli.