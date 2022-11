Anziana aggredita e rapinata: due senzatetto intervengono e fanno arrestare il ladro

Erano in coda alla mensa del povero, quando hanno sentito una donna urlare: un uomo stava aggredendo un'anziana di 81 anni per rapinarla. A quel punto, si sono fiondati sul malvivente e lo hanno immobilizzato, consegnandolo poi alla polizia. Eroi del giorno sono due senzatetto, un italiano e un albanese, che venerdì sera a Como hanno consentito l'arresto di un giovane ladro, un 24enne pakistano.

Come racconta il Corriere della Sera, la pensionata stava entrando nella sua auto in una zona non distante dal centro della città. Mentre apriva la portiera, è stata raggiunta dal malvivente, che l'ha spinta all'intero dell'abitacolo per rapinarla: l'uomo l'ha immobilizzata e ha cercato di rubarle gli anelli sfilandoli dalle dita della mano. Un'altra donna, che era affacciata da un balcone, ha visto la scena e ha cominciato a chiedere aiuto a gran voce. Un 50enne italiano senza fissa dimora, che era in coda alla vicina mensa del popolo, ha sentito le urla e ha raggiunto la vettura.

A quel punto, il ladro ha preso la borsa dell'anziana e ha provato a fuggire, ma il senzatetto lo ha bloccato. In suo aiuto, è sopraggiunto un altro clochard, un 29enne albanese, il cui intervento è stato fondamentale per fermare definitivamente il malvivente. Poco dopo, è sopraggiunta la polizia che ha arrestato il giovane pakistano. L’81enne è stata soccorsa dall’ambulanza e accompagnata all’ospedale Sant’Anna per accertamenti. Il ladro dovrà adesso rispondere dell'accusa di rapina aggravata.