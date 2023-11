L’anziana che teneva nella vasca da bagno oltre 50 litri di benzina

Assurda scoperta in casa di una pensionata di 77 anni: nella vasca da bagno della sua abitazione di Rovellasca (Como) sono stati trovati 50 litri di benzina. A chiamare i carabinieri i vicini di casa, allarmarti dal fortissimo odore che proveniva dall’appartamento.

La donna inizialmente reticente non voleva aprire né tanto meno fornire i suoi documenti ma alla fine si è convinta. I militari, infiltratisi nell’appartamento, hanno trovato taniche di benzina ovunque. Solo nel bagno sono stati trovati due contenitori per liquidi molto grossi (una da 20 litri e altre da 10), una notevole quantità di liquido infiammabile conservato senza nessuna misura di sicurezza.

I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la palazzina: sarebbe bastata una scintilla per mandare a fuoco tutto. La donna ha spiegato che andava ad acquistare benzina ogni volta che il prezzo scendeva e quelle erano presumibilmente le sue scorte per affrontare i momenti in cui i prezzi sarebbero saliti. La 77enne denunciata è in stato di libertà per omessa denuncia di materie esplodenti o infiammabili.

