Nipote, medico e avvocato alleati per circuire una 91enne: sequestrati 3 milioni

Una ricca 91enne di Sanremo è stata circuita dalla propria nipote, in accordo con un avvocato di Imperia, un cardiochirurgo e un notaio. I quattro, tutti accusati di circonvenzione d'incapace, hanno costretto la facoltosa signora a firmare un testamento nel quale destinava gran parte dei suoi beni alla sorella, che in caso di rinuncia, sarebbero andati alla nipote.

L'accordo criminale per il testamento

Il ruolo del medico, del notaio e del legale era semplice: certificare che l'anziana fosse nel pieno possesso delle proprie facoltà intellettive, così che l'atto testamentario fosse legalmente valido. In realtà, gli inquirenti hanno accertato che l'anziana era "psicologicamente vulnerabile". A testimoniare la "deficienza psichica" della donna è stato in primis il personale della struttura sanitaria dove era ricoverata. Un altro testimone ha inoltre raccontato come l'anziana fosse "del tutto silente" al momento della firma del testamento. Infine, la perizia disposta dall'autorità giudiziaria ha accertato uno stato "tale da compromettere le facoltà critiche e volitive della donna".

Per preservare i beni della ricca anziana oggetto del testamento, il gip ha emesso un decreto di sequestro preventivo dal valore complessivo di circa 3 milioni di euro: 2 milioni di disponibilità finanziarie, più quattro immobili e un terreno situati nei comuni di Roma, Santa Marinella (Roma) e Valenza (Alessandria), per un valore totale di oltre 600 mila euro, insieme a 113 mila euro di profitto del reato.