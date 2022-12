Anziana trovata denutrita dopo una settimana da sola in casa

A Caltanissetta un'anziana di 80 anni è stata trovata da sola in casa in precarie condizioni di salute, con difficoltà a camminare e denutrita. La segnalazione alle forze dell'ordine è arrivata da alcuni vicini che si erano insospettiti non avendo notizie dell'anziana da qualche giorno. Sul posto sono arrivati poliziotti, vigili del fuoco e soccorritori del 118 che sono entrati dal balcone con un'autoscala. Il medico che l'ha visitata ha trovato la donna in un forte stato di denutrizione. L'anziana è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta per le cure del caso. Nel frattempo sono stati avvisati i parenti. La donna sarebbe rimasta chiusa in casa per circa una settimana, ma non è chiaro da quanto tempo non mangiasse.